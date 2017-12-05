Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера убит в городе Пальмира на юго-западе Колумбии. Инцидент произошел в одном из баров. Между тяжелоатлетом и неизвестным произошел конфликт, вследствие чего мужчина произвел выстрелы в Москеру, попав в голову и колено спортсмена. 32-летний тяжелоатлет скончался на месте.

Новость была оставлена 5 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.