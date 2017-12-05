Во вторник, 5 декабря, в Киев доставили главную елку страны. Об этом говорится на Facebook-странице организаторов праздничного городка на Софийской площади — проекта Folk Ukraine.Смотри также: В Молдове главную елку страны уничтожили по дороге из Украины “Киев, встречай зеленую красавицу!.подробнее

Новость была оставлена 5 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.