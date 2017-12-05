Компания LEAGOO совместно с крупным интернет-магазином AliExpress стартовала предварительную распродажу своего нового смартфона T5c. Акция продлится до 10 декабря включительно, и в этот период смартфон можно приобрести со скидкой $30.

Чтобы стать обладателем новенького LEAGOO T5c, достаточно просто проследовать по этому адресу и оформить предварительный заказ, полностью оплатив его. Цена будет снижена автоматически, так что вам не потребуются никакие промо-коды, и в итоге вы получите смартфон не за $130, а всего за $100, да еще и с бесплатной доставкой. Экран нового LEAGOO T5c изготовлен компанией Sharp, и это IPS с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD, а память RAM и ROM объемом 3 и 32 Гб произведена Samsung. В смартфоне есть двойная камера 2+13 Мп на тыльной панели, фронтальная 5-мегапиксельная камера, а также АКБ производства LG емкостью 3050 мАч с поддержкой ускоренной зарядки.

Построен LEAGOO T5c на процессоре Spreadtrum SC9853 с частотой 1,8 ГГц, и у смартфона есть ОС Android 7.0 Nougat от Google. Также LEAGOO T5c оснащается очень быстрым сканером отпечатков пальцев и двумя слотами под SIM-карты. Дополнительные подробности о смартфоне представлены в официальной видео-презентации.