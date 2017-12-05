Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018) сегодня показался на официальных рендерах, хотя сам по себе он пока еще не был представлен. И его не следует путать с объявившимся на прощлой неделе аппаратом Samsung Galaxy J2 Pro (2017), который прошел тесты Geekbench, но тоже еще не был анонсирован – это два разных устройства, судя по описанию.



Грядущий Samsung Galaxy J2 Pro (2018), если изображения не поддельные, получит современный дизайн в духе флагмана Samsung S7 прошлого года, но все же это бюджетный аппарат, и потому безрамочный экран ему точно не светит. Зато кнопка Home со сканером отпечатков пальцев на лицевой панели в наличии, а тыльную часть корпуса украшает двойная камера, параметры которой остаются неизвестными.

Впрочем, практически все характеристики смартфона на сегодняшний день покрыты мраком, и есть информация лишь о габаритах корпуса (143х72х9 миллиметров), диагонали экрана (5 дюймов ровно), процессоре (Qua1comm 430) и объеме оперативной памяти (2 гигабайта). Другими словами, новый Samsung Galaxy J2 Pro (2018) – это очень бюджетное решение, основное предназначение которого – звонки и автопортреты, поскольку рядом с его фронтальной камерой есть вспышка. Анонс смартфона ожидается до конца этого года.