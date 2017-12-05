До нового года остается все меньше времени, но еще можно успеть порадовать себя или близких подарком, купленным по очень выгодной цене. За низкими ценами на технику нужно идти в магазин GearBest, который как раз подготовил скидки на новые смартфоны и экшен-камеры.

Каждый день вплоть до 11 декабря GearBest снижает стоимость 30 экземпляров смартфона Oukitel Mix 2, лишенного рамок вокруг экрана: активация купона «$99MIX2» позволит купить его всего за $100 с бесплатной доставкой, а тем, кто не попал в 30-ку счастливчиков, он достанется за $220. с 12 декабря цена смартфона вернется к первоначальным $270.

Всего за $100 вы получите смартфон Oukitel Mix 2 в стиле Xiaomi Mi Mix с 6-дюймовым экраном Full HD+ и сканером отпечатков пальцев на передней панели и двойной камерой 16+0,3 Мп сзади. В аппарате есть сразу 6 Гб RAM и 64 Гб ROM, мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6757V, поддержка российских сетей LTE, фронтальная камера на 8 Мп и батарея емкостью 4080 мАч, а в комплект поставки входит фирменный защитный чехол.

Второй акционный смартфон от GearBest – это Leagoo T5c, представленный пару недель назад. На время флеш-распродажи его цена снижена до $100 без ограничений на дневное количество экземпляров, но общее число устройств все же не бесконечно.

Новый Leagoo T5c – это моноблок с экраном Full HD на 5,5 дюйма, 32 Гб постоянной памяти, ОЗУ объемом 3 Гб и процессором Spreadtrum SC9853i на 8 ядер. Смартфон работает в российских сетях 4G, располагает батареей на 3000 мАч, двойной камерой 13+2 Мп и силиконовым чехлом в комплекте.

Также в GearBest со скидкой можно купить экшен-камеру Furibee F80: каждый день только 5 ее экземпляров стоят всего $10 по купону «GBFBF80» (акция действует до 11 декабря), а последующие оцениваются уже в $20. По окончании распродажи цена вырастет до $23.