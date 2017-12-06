Житель Тернопольской области по неизвестным причинам упал на столичной стройке с 25-го этажа. Происшествие случилось в Подольском районе Киева, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.Сообщается, что врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть пострадавшего.Читай также: В Киеве в шахте лифта.подробнее

Новость была оставлена 6 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.