Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Чиновник признал, что российские спортсмены будут выступать на ОИ под нейтральным флагом, но отметил, что все ограничения будут сняты в последний день соревнований.

Новость была оставлена 6 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.