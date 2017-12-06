Министр спорта России Павел Колобков назвал противоречивым решение исполкома МОК по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Он заявил, что преждевременно давать более развернутые комментарии, поскольку сперва надо изучить официальные документы заседания.

Новость была оставлена 6 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.