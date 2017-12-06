На улице Теодора Драйзера буквально напротив отделения полиции произошла драка в троллейбусе.Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.По информации источника, в 23:15 в троллейбус зашли пьяные люди. Они представивились кондукторами и начали приставать к пассажирам, “тоже не очень.подробнее

Новость была оставлена 6 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.