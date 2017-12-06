Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Владимир Путин. 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ и разрешил выступить на Играх только «чистым» спортсменам под нейтральным флагом.

Новость была оставлена 6 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.