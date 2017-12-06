Компания Qualcomm официально анонсировала свой новый мобильный процессор Snapdragon 845, ориентированный на топовые смартфоны и планшеты от брендов первой величины. Показ CPU сопровождался лишь кратким описанием его возможностей, однако основные его аспекты Qualcomm почему-то приберегла на потом.

Новый Qualcomm 845, как сообщается, будет работать не только в устройствах на Android, но также в планшетах и нотбуках под управлением Windows 10 от Microsoft. Сам чип производится по нормам 10-нанометрового техпроцесса, что делает его очень похожим в плане тепловыделения и потребляемой энергии от текущего Qualcomm 835, производящегося по этим же нормам. Внутри процессора окажется LTE-модем серии Х20, способный передавать данные по сетям 4G на скорости до 1,2 гигабайта в секунду.

Первым делом свежий Qualcomm 845 войдет в состав смартфонов Samsung S9 и S9+, которые покажут на CES 2018 в январе нового года, а затем его поместят в Xiaomi Mi 7 – грядущий флагманский фаблет из Китая. Помимо этого, CPU станет частью LG G7, Samsung Note 8 и OnePlus 6, а все подробности о нем будут раскрыты на CES 2018, и не раньше.