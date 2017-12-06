Интернет-магазин Cafago предлагает принять участие в новой распродаже, посвященной умной портативной технике. В акции принимают участие два смартфона и один стильный фитнес-трекер. На все позиции действует бесплатная доставка в пределах границ России.

Первый смартфон – это Cagabi One стоимостью $54 по промо-коду «PT0030», действительному до 31 декабря. Устройство представляет собой моноблок на базе ОС Android 6 с экраном HD на 5 дюймов по диагонали и с поддержкой сетей 3G и GSM. Cagabi One доступен в черном, зеленом, желтом, синем, красном, серебристом и золотом оттенках корпуса и располагает 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, фотокамерами на 5 и 8 Мп, входом под наушники и батареей 2200 мАч. Комплект дополнен пленкой на дисплей и силиконовым чехлом.

Смартфон AllCall Bro оценен в Cafago в $60 в рамках флеш-распродажи, которая продлится до 9 декабря включительно. Аппарат укомплектован двойной камерой 2+8 Мп, двумя слотами под SIM-карты и ОС Android 7, а также поддержкой сетей GSM и 3G. В список характеристик AllCall Bro вошли 8 Гб ПЗУ, 1 Гб ОЗУ, процессор MTK6580A и экран IPS HD с диагональю 5 дюймов.

Третий лот от Cafago – умный фитнес-трекер M2 стоимостью $12 с купоном «UU2520» (до 31 декабря). Гаджет наделен сенсорным OLED-экраном с диагональю 0,42 дюйма, модулем Bluetooth 4 и защитой от воды по стандарту IP67. Браслет располагает шагомером, счетчиком калорий и расстояния, сенсором сердечного ритма и контроллером сна.