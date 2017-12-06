Компания Xiaomi показала новую версию своего флагманского смартфона Mi Mix 2, лишенного рамок по периметру экрана. Модификация носит название Black Ceramic, которое говорит само за себя, и ее релиз ожидался 28 ноября, но был перенесен на неделю вперед.

Сегодня новый Xiaomi Mi Mix 2 в черном керамическом корпусе поступил в розничную продажу, и здесь новым является не только цвет, но также и объем оперативной памяти – он увеличен с 6 до 8 гигабайтов при сохранении объема ROM на уровне 128 Гб. Обычный Mi Mix 2 можно купить с 64, 128 и 256 Гб постоянной памяти. Версия Black Ceramic сочетает в себе все достоинства флагмана от Xiaomi, включая его яркий безрамочный экран, рамку корпуса из прочного алюминиевого сплава, прошивку MIUI 9 и, разумеется, топовый процессор Qualcomm 835 на восьми ядрах.

Основная фотокамера Xiaomi Mi Mix 2 нетрендовая, так как состоит из всего лишь одного модуля, но снимает она на уровне флагманских решений от других брендов. Прямо сейчас Xiaomi Mi Mix 2 Black Ceramic можно приобрести в Китае по цене 600 долларов США, а основной его конкурент в лице OnePlus 5Т с 8-128 Гб стоит 550 долларов, но у него уже нет керамического корпуса.