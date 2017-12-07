На территории палаточного городка возле Верховной Рады Украины в 18.00 среды, 6 декабря, началось вече Саакашвили и его сторонников, передает УНИАН. «Сегодня на 6 мы собираем вече тут. план я уже могу анонсировать: убрать преступную группировку из правоохранительных органов Украины законным путем и.подробнее

Новость была оставлена 7 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.