Россия должна признать выводы, сделанные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом заявили в пресс-службе организации. Они считают, что решение МОК об отстранении сборной России от ОИ-2018 лишь подкрепляет выводы Макларена.

Новость была оставлена 7 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.