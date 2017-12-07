Категория: Столица | 7 декабря 2017 13:00
Киевский метрополитен в четверг, 7 декабря, изменит режим работы трех станций в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и белградским «Партизаном». Об этом сообщает пресс-служба метро Киева.
«Перед началом матча, с 19:00 до 20:00, станция.подробнее
Новость была оставлена 7 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.