Многие топовые смартфоны из Китая в России стоят намного дороже, чем в КНР, и даже Apple iPhone X в нашей стране оценивается в 92 000 рублей – его стоимость завышена в полтора раза. Чтобы не переплачивать за флагманские аппараты, покупать их лучше всего в GearBest – здесь как раз проходит распродажа самых последних новинок от OnePlus и Xiaomi.

Недавно вышедший смартфон OnePlus 5T уже показал себя как самый успешный и востребованный смартфон марки – его продажи бьют рекорды, и в GearBest он стоит всего $510 за версию на 6-64 Гб с купоном «oneplus5y» (только 100 шт.), а если вам нужна модель на 8-128 Гб, то ее цена по промо-коду «oneplusgp» снижена до $590 (100 шт.) Характеристики смартфона самые флагманские: экран Full HD+ с диагональю 6 дюймов, процессор Qualcomm 835, двойная камера 16+20 Мп, корпус из металла и быстрая зарядка батареи 3300 мАч.

Если вам нужен более компактный смартфон со схожей начинкой, то вам подойдет Xiaomi Mi 6 – китайский флагман на Qualcomm 835 с экраном 5,15 дюйма, поддерживающим разрешение Full HD. Этот стильный моноблок станет вашим в обмен на $400 с купоном «mi6xm» (200 шт.). Xiaomi Mi 6 наделен 6 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, черным цветом корпуса, портом USB-C, двойной камерой 12+12 Мп, батареей на 3350 мАч и чехлом в комплекте вместе с переходником на наушники 3,5 мм.

если вы ищете смартфон Xiaomi в современном безрамочном исполнении, то ваш выбор – это новейший Mi Mix 2 образца сентября 2017 года. Оцененный в GearBest всего в $480 по купону «mix2gbth» (200 шт.), данный гаджет способен предложить большой экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+, поддержку российских сотовых сетей LTE Band 20, тонкий корпус и процессор Qualcomm 835. В список характеристик Xiaomi Mi Mix 2 вошли 6 Гб RAM, 64 Гб ROM, фотокамеры на 5 и 12 Мп и батарея емкостью 3400 мАч. Стильный чехол soft touch – в комплекте.