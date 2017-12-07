Стартовали продажи нового фотоаппарата Kodak Mini Shot, сочетающего в себе умение не только делать снимки, но и печатать их в реальном времени. Более того, доступна печать сразу в двух размерах, что вообще немыслимо для устройств такого типа, впрочем, сейчас мало кто вообще печатает снимки – гораздо удобнее и выгоднее хранить их в памяти компьютера или в облаке.

Kodak Mini Shot делает 10-мегапиксельные снимки и печатает их в размерах 51х86 мм или 51х51 мм на выбор, причем на печать можно отправить и снимки со смартфона под Android или iOS по Bluetooth 4 – для этого нужно лишь поставить специальное фирменн6ое приложение.

В Kodak Mini Shot используются особые картриджи 4Pass, в которых содержатся и чернила, и листы бумаги, и сделанные снимки можно посмотреть на экране с диагональю 1,7 дюйма, который также используется в качестве видоискателя. Kodak Mini Shot выполнен в пластиковом корпусе белого, желтого и черного цветов и стоит ровно 100 долларов США, причем стоимость картриджей производитель намеренно не раскрывает. Для подключения к компьютеру в фотоаппарате есть порт microUSB 2.0.