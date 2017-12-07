Компания Xiaomi провела анонс смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus, так и не показав никому модель Redmi Note 5. Аппараты уже признаны самыми доступными безрамочниками среди известных брендов (третий эшелон не в счет), так что в их успехе на рынке можно не сомневаться.



Смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus выглядят абсолютно одинаково – в их внешности нет никаких различий, за исключением габаритов, и в целом они похожи на все текущие бюджетники Xiaomi. Модель Redmi 5 стоит 120 или 135 долларов США за версию 2-16 или 3-32 Гб и предлагает экран HD+ на 5,7 дюйма, процессор Qualcomm 450, фотокамеры на 5 и 12 Мп, батарею емкостью 3300 мАч и прошивку MIUI 9 поверх операционной системы Android 7.1.1.

Старший смартфон Redmi 5 Plus стоит уже 150 или 195 долларов, но тут все намного интереснее: 32 или 64 Гб ROM, 3 или 4 Гб RAM, процессор Qualcomm 625 и экран 6 дюймов с разрешением Full HD+. В этом смартфоне стоит та же прошивка, а емкость батареи увеличена до 4000 мАч. Оба моноблока заряжаются по microUSB и поддерживают сотовые сети LTE. В продажу Redmi 5 и Redmi 5 Plus поступят до конца года в синем, розовом, золотом и черном цветах металлического корпуса.