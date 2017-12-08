Прокурор отдела прокуратуры Киева Олег Руденко рассказал детали афер, в ходе которых мошенники за последние два года завладели 30 квартирами в Киеве.Об этом он сообщил в своем интервью “Фактам“.“Оснований не доверять человеку, который, представляясь риелтором, продавал квартиру, у.подробнее

Новость была оставлена 8 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.