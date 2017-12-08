Российский предприниматель Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом разрешить поднимать российский триколор и исполнять государственный гимн РФ в честь побед российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Новость была оставлена 8 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.