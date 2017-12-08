В Киеве правоохранители разыскивают 6-летнюю девочку, которая пропала вместе с сожителем своей матери, сообщает пресс-служба столичной полиции.Читай также: В Киеве пропала двухлетняя девочка В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь вместе с гражданским мужем пропали 10 августа. Мать.подробнее

Новость была оставлена 8 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.