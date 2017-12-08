Президент ОКР Александр Жуков на слушаниях в Государственной Думе сообщил, что необходимо провести альтернативные соревнования для спортсменов, которые не захотят участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Жуков добавил, что тем, кто поедет на Игры, необходима также оказать поддержку.

Новость была оставлена 8 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.