Под маркой Onyx Boox представлена новая электронная книга Max 2 Pro из сегмента профессиональных решений. Это гигантский ридер для работы с документами, который, к тому же, позиционируется в качестве представителя семейства премиальных книг.

Главной чертой нового ридера Onyx Boox Max 2 Pro стал экран Е Ink Carta с диагональю 13,3 дюйма, а это даже больше, чем у планшета Apple iPad Pro. Разрешение дисплея повышено до 2200х165 пикселей, и управлять им можно пальцами или фирменным стилусом. Книга имеет богатое внутреннее оснащение: в ее арсенале имеются сразу 2 Гб оперативной памяти и процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц и четырьмя вычислительными ядрами, тогда как штатный накопитель вмещает 32 Гб информации.

В Onyx Boox Max 2 Pro встроены модули Bluetooth и WI-FI, есть вход под наушники с коннектором 3,5 миллиметра и порт HDMI, хотя его назначение в электронной книге остается под вопросом. Все это железо питается от аккумулятора емкостью сразу 4100 мАч, так что высокая автономность данному ридеру гарантирована. Весит Onyx Boox Max 2 Pro около 550 граммов, а его программная часть представлена ОС Android 6.0 с приложением для чтения, открывающим все наиболее распространенные форматы книг и документов. Стоит электронная книга ровно 800 долларов США.