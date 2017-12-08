В преддверии Нового года интернет-магазин GearBest снизил цены на ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi и нового бренда MAZE. Все три моноблока имеют свою отличительную особенность, и каждый из них доступен в ограниченном количестве по очень низкой цене в комплекте с бесплатной доставкой по России.

Huawei Honor 6X – это фаблет 2017 года с IPS-экраном Full HD на 5,5 дюйма по диагонали, тыльную панель которого украсила двойная фотокамера 12+2 Мп (разрешение фронтальной 8 Мп). Смартфон стоит ровно $160 с купоном «HDhonor» (500 экземпляров, глобальная версия) только в магазине GearBest и располагает 3 Гб ОЗУ, 32 Гб постоянной памяти, батареей на 3340 мАч и ОС Android 6, а также двойным слотом под SIM-карты и поддержкой карт microSD до 256 Гб.

Xiaomi Mi Note 2 – это флагман 2016 года в строгом элегантном дизайне со слегка изогнутым по бокам экраном. Дисплей поддерживает разрешение Full HD при большой диагонали 5,7 дюйма и матрице IPS, и под ним есть кнопка Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Глобальная версия смартфона в GearBest оценивается в $270 (купон «Xmas087», 50 шт.). В состав Mi Note 2, помимо большого экрана, вошли фотокамеры 8 Мп спереди и 22,6 Мп сзади, 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, процессор Qualcomm 821 и батарея 4070 мАч. В комплекте есть фирменный чехол от Xiaomi.

Смартфон MAZE Alpha, представленный летом текущего года, тоже участвует в акции и стоит $186 (купон «Xmas099», 100 шт.). Это безрамочный моноблок в стиле Xiaomi Mi Mix, у которого под большим 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и стеклом Gorilla Glass находится аппаратная кнопка Home с дактилоскопом внутри. Смартфон оснащен весьма недурно: 6 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 и батарея емкостью 4000 мАч. Разрешение встроенных фотокамер: 13+5 Мп для основной и 5 Мп для фронтальной.