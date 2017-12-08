Компания Vivo из Китая заявила о желании закрепиться на российском рынке и привезла в нашу страну смартфоны V7 и V7+. Это ее самые новые модели, и сегодня стала известна их стоимость, актуальная на территории РФ.

Между Vivo V7 и V7+ очень много общего: это один и тот же смартфон, только первая версия наделена экраном 5,7, а вторая 6 дюймов при одинаковом разрешении HD+. У каждого есть по фронтальной камере на 24 Мп и основной камере на 16 Мп, а также процессор Qualcomm 450 и 4 Гб ОЗУ вместе с 32 или 64 Гб ROM. Батарея в Vivo V7 и V7+ получила емкость 3000 и 3225 мАч с поддержкой быстрой зарядки, плюс у обоих смартфонов есть два слота под SIM-карты и слот microSD до 256 Гб.

Vivo V7 и V7+ поддерживают LTE и VoLTE в российских диапазонах и управляются ОС Android 7.1 с оболочкой FunTouch OS 3.2. В продажу оба китайских смартфона поступят уже 16 декабря текущего года по цене, соответственно, 22000 и 25000 рублей, и в стоимость войдут FM-тюнер, вход 3,5 мм под наушники, GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac и порт USB-C. Как и всегда, при заказе из Китая Vivo V7 и V7+ обойдутся хоть и ненамного, но все же дешевле.