Категория: Столица | 9 декабря 2017 01:00
Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.
«На комиссии по вопросам.подробнее
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