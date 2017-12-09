Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

«На комиссии по вопросам.подробнее