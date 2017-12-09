Сквер у посольства России в Киеве хотят назвать в честь Немцова
Категория: Столица | 9 декабря 2017 01:00

   Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

«На комиссии по вопросам.подробнее

Новость была оставлена 9 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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