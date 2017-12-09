Антонелла Барбьери, жена бывшего игрока сборной Италии по регби Андреа Бенатти, убила своих детей и попыталась совершить суицид. Женщина задушила подушкой двухлетнюю дочь и зарезала пятилетнего сына в своем доме в провинции Мантуя, пока муж был на работе. Сейчас Барбьери находится в больнице.

Новость была оставлена 9 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.