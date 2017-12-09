Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. По словам главы Чечни, боксер подтвердил свое желание получить гражданство России. «Мэйуэзер сказал мне: «Если получу российское гражданство, то у меня уже есть жилье в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном»», — отметил он.

Новость была оставлена 9 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.