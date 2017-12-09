В Киеве осудили к четырем годам лишения свободы «минера» столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Ранее судимый за аналогичное преступление в апреле этого года на протяжении недели дважды звонил на спецлинию 102 и сообщал о минировании станции метро Героев Днепра..подробнее