Категория: Столица | 9 декабря 2017 13:00
В Киеве осудили к четырем годам лишения свободы «минера» столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Ранее судимый за аналогичное преступление в апреле этого года на протяжении недели дважды звонил на спецлинию 102 и сообщал о минировании станции метро Героев Днепра..подробнее
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