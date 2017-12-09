Смартфон Samsung S8 известен своим совершенно неправильным расположением сканера отпечатков пальцев – его поместили вплотную к основной камере, что приводит к постоянно грязному стеклу этой самой камеры, поскольку попасть по сканеру с первого раза не получается ни у кого. В новом Samsung S9, как видно на новых рендерах, от этой проблемы избавились.

Смартфон Samsung S9 по-прежнему располагает дактилоскопом на тыльной панели, поскольку на торцах и на лицевой панели под него нет места, но на этот раз он находится на значительном удалении от камеры, которая стала наконец-то двойной. Теперь промахнуться по сенсору будет очень трудно, даже если искать его на ощупь. Согласно предварительным данным, новый Samsung S9 получит те же габариты, что и текущий S8, равно как и S9+ не будет отличаться от S8+ в плане размеров.

Следовательно, экраны установят те же – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно с разрешением Quad HD у обоих. А вот основную начинку поменяют – установят 6 Гб ОЗУ, процессор Qualcomm 845 или Samsung 9810 и добавят новую док-станцию DeX второго поколения. Показ смартфона Samsung S9 может состояться на CES 2018, но наиболее вероятно его появление на MWC 2018 в Барселоне в феврале наступающего года.