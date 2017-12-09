Сервис Shazam по поиску названия играющей в данный момент музыки может перестать быть самостоятельным – на него положила глаз сама компания Apple. Согласно доступной информации, обе стороны уже настолько близки к соглашению, что подписи будут поставлены уже через два дня, в понедельник 11 декабря 2017 года.

Официально все это не подтверждается, однако, по словам инсайдеров, Shazam, мобильное приложение которого на 99% состоит из рекламы, продастся Apple за 400 миллионов долларов. Возможно, именно обилие рекламы повлияло на рыночную стоимость сервиса, поскольку два года назад Shazam оценивался в 1 миллиард долларов США. Пока сложно сказать, что так привлекло Яблочную империю, и почему она так спешно пытается купить популярный проект.



Впрочем, причины покупки мало кому интересны, важно совсем другое: будет ли Shazam после поглощения работать на Android, и останется ли он бесплатным. Велика вероятность, что Apple или интегрирует Shazam в собственную экосистему, закрыв к нему доступ с полноценных смартфонов, или введет платную подписку на него.