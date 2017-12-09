В нашей стране прошла презентация нового планшетного компьютера Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4, основной фишкой которого является взрывозащищенность. Устройство в целом имеет очень прочный корпус и пригодно к использованию в экстремальных для техники условиях, а также в средах с высокой вероятностью возникновения пожара.

В частности, новый Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 запросто можно использовать в нефтегазовых сферах – в специальном чехле и с закрытыми портами он точно не даст искру. Производитель намеренно не стал раскрывать стоимость Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 на российском рынке, поскольку и так понятно, что она будет сильно завышена по сравнению с ценами на европейском и американском рынках. В нашу страну планшет приехал в комплектации с ОС Windows 10, 4 или 8 Гб ОЗУ, процессором Intel Core i5-6300U поколения Skylake, а также с экраном на 10,1 дюйма при разрешении 1920х1200 пикселей, яркость которого повышена до впечатляющих 800 единиц.

Емкость накопителя не сообщается. Новый Panasonic Toughpad FZ-G1 mk4 может упасть с высоты 180 см и не разбиться, выдержать мороз -29 и жару +60 градусов, но защита от воды слабая – IP65. В качестве опций, не входящих в стоимость, предложены считыватель штрих-кодов, сетевая карта, второй порт USB, слот microSD, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, а также считыватель смарт-карт.