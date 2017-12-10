Сотрудники Госпогранслужбы изъяли в киевском аэропорту Борисполь 20 кг янтаря, сообщает пресс-служба ведомства. «Информация о намерениях незаконно переправить через границу «солнечные» камни поступила от сотрудников СБУ», – отметили пограничники. При попытке вывоза янтаря был задержан гражданин Турции. Он.подробнее

Новость была оставлена 10 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.