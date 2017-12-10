Обгон австралийского пилота «Формулы-1» Даниэля Риккьярдо, выступающего за Red Bull, был признан лучшим в сезоне 2017 года. Это случилось на Гран-при Азербайджана 25 июня 2017 года. Риккьярдо на коротком отрезке трассы обошел троих оппонентов — Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу, после чего выиграл гонку.

Новость была оставлена 10 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.