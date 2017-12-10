В Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Шевроле и Шкода, которые столкнулись лоб в лоб на улице Старонаводницкой. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.Читай также: Во Львове азербайджанец насмерть переехал женщину Как отмечается в сообщении, столкновение.подробнее

Новость была оставлена 10 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.