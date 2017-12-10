«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Дубль в составе красно-белых оформил голландский нападающий Квинси Промес, еще один мяч забил Марио Пашалич.

Новость была оставлена 10 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.