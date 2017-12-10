Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение понизить статус Союза биатлонистов России (СБР) в составе организации до временного членства. Ограничение СБР в правах означает, что Россия лишится права голоса в конгрессе IBU, не сможет проводить конгресс или выдвигать кандидатов на выборы.

Новость была оставлена 10 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.