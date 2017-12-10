Компания Sony сообщила о снижении стоимости своей гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR. Предложение приурочено к новогодним и рождественским праздникам, но вполне может быть продлено на неопределенный срок.

С сегодняшнего дня гарнитура PlayStation VR стоит всего 200 долларов США, то есть на 100 долларов дешевле, чем буквально вчера. При этом же в комплект поставки войдут камера PlayStation, игра Gran Turismo Sport и ряд других полезностей. В частности, в коробке со шлемом покупатель обнаружит оптический диск с целой коллекцией демоверсий игрушек, заточенных именно под виртуальную реальность: всего их более 10, и среди них есть настоящие шедевры, к примеру, Battlezone.

Но даже это еще не все: до следующего воскресенья включительно Sony снизила стоимость своей новейшей приставки PS4 Pro – целую неделю она будет стоить на 50 долларов дешевле, что тоже является очень выгодным предложением. Microsoft пока что не стал отвечать Sony, и все ныне доступные варианты его Xbox продаются по старым ценам, без бонусов и подарков. Именно по этой причине продажи новинок от Sony продолжают бить все рекорды.