В интернет-магазине GearBest началась распродажа смартфонов UHANS i8 и Blackview BV9000 Pro, у одного из которых нет рамок вокруг экрана, тогда как у второго наблюдается повышенная прочность корпуса. Оба смартфона доступны по очень низкой цене и с бесплатной доставкой по России, однако их количество строго ограничено.

Смартфон UHANS i8 относится к категории безрамочных и стоит всего $75 с купоном «UHANSi8» (только 35 шт, 50% скидка в 12:00 по МСК 11 декабря). Моноблок исполнен в черном металлическом корпусе, на тыльной стороне которого помещены дактилоскоп и двойная камера 16+3 Мп, тогда как спереди находится экран IPS с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+.

UHANS i8 поддерживает российские сети LTE и заряжается по USB-C, имея в распоряжении батарею емкостью 3500 мАч и отдельный вход под наушники 3,5 миллиметра. Смартфон работает на базе процессора MediaTek MTK6750T с восемью ядрами и предлагает 4 Гб ОЗУ, накопитель на 64 Гб, ОС Android 7, а также пленку на экран, наушники и чехол в комплекте поставки.

Смартфон Blackview BV9000 Pro – это король среди брутальных моноблоков. Запакованный в бронированный корпус, он не боится ни воды, ни пыли, ни ударов, и даже поверх его экрана, рамки которого тоже минимальны, установлено сверхпрочное защитное стекло.

Новый Blackview BV9000 Pro оценивается в GearBest всего в $150 по купону «BV9000Pro» (10 шт., 50% скидка в 12:00 по МСК 11 декабря), и в список его характеристик входят экран HD+ на 5,7 дюйма по диагонали, 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также процессор MediaTek MTK6757CD с частотой 2,6 ГГц на восьми ядрах, ОС Android 7, батарея на 4180 мАч и двойная камера 13+5 Мп вместе с фронтальной камерой 8 Мп. Комплект поставки включает наушники, кабель OTG и переходник на наушники с USB-C на 3,5 миллиметра.