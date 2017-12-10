В сети появились слухи о смартфонах Samsung S9 и S9+, касающиеся их экранов: предположительно, вместо панелей 18,5:9 появятся матрицы 21:9, как в ультраширокоформатных мониторах. Сегодня инсайдеры в Samsung опровергли эту информацию, несмотря на наличие у техногиганта соответствующего патента, коему уже несколько лет от роду.

Словом, смартфоны Samsung S9 и S9+ получат ровно те же экраны, что стоят сейчас в текущих S8 и S8+, то есть это будут панели с диагональю 5,8 и 6,2 дюйма, разрешением Quad HD+ и матрицей Super AMOLED. Вот только визуально они будут казаться больше за счет уменьшения толщины всех четырех рамок по периметру, особенно верхней и нижней, и в итоге экран займет 90% лицевой панели, что является почти рекордным показателем на рынке.

Анонс Samsung S9 и S9+ запланирован на первый квартал нового года и состоится, вероятнее всего, в феврале на MWC 2018 в Барселоне, и в них нас будут ждать 6 Гб оперативной памяти, 64 или 128 Гб ROM, предустановленная OC Android 8 Oreo от Google и центральный процессор Qualcomm 845, анонсированный всего лишь три дня назад. Основными конкурентами Samsung S9 и S9+ станут смартфоны LG G7, OnePlus 6 и Xiaomi Mi 7.