На столичном Подоле автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта – травмы получили три человека, которых госпитализировали. Авария произошла на улице Нижний Вал, сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 декабря.

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