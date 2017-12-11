Категория: Столица | 11 декабря 2017 01:00
На столичном Подоле автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта – травмы получили три человека, которых госпитализировали. Авария произошла на улице Нижний Вал, сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 декабря.
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