В Киеве Nissan въехал в остановку: пострадали трое
Категория: Столица | 11 декабря 2017 01:00

   На столичном Подоле автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта – травмы получили три человека, которых госпитализировали. Авария произошла на улице Нижний Вал, сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 декабря.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Nissan.подробнее

Новость была оставлена 11 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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