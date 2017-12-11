Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко признал поражение в соревновании с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Оба делали планку с отягощением и выкладывали результаты в Instagram. Победил Кадыров, сумевший выполнить упражнение с четырьмя людьми на спине, общий вес которых составил 291 килограмм.

Новость была оставлена 11 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.