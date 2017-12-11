Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с рекордным показателем немецкого форварда Герда Мюллера по числу голов, забитых за один европейский клуб. Форвард отличился во время матча чемпионата Испании с «Вильярреалом». Месси принял пас и прокинул мяч между двоих соперников, заставив их столкнуться и упасть.

Новость была оставлена 11 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.