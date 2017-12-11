В Киеве на Троещине упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.Что именно произошло, пока точно неизвестно.Читай также: В Киеве снегоуборочная машина попала в ДТП “ДТП на Троещине: устала остановка общественного транспорта. Без пострадавших. Хорошо что сзади.подробнее

Новость была оставлена 11 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.