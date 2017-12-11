Компания Xiaomi уже давно продвигает собственный дизайн в своих смартфонах, благодаря чему их можно узнать сразу и с большого расстояния. Однако Xiaomi – это китайский бренд, а воровство идей у китайцев уже давно в крови, и она планирует клонировать один из новых смартфонов, чтобы сделать свой новый Mi Mix 3.

На предложенном фото представлена тыльная панель безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который увидит свет осенью 2018 года (или, в крайнем случае, летом). Совершенно очевидно, что это будет клон текущего Apple iPhone X стоимостью 92 000 рублей, поскольку даже вертикально расположенный модуль основной камеры в наличии. Очень надеемся, что это всего лишь поддельный снимок, целью которого является привлечение внимания общественности, поскольку дизайн десятого Айфона нравится далеко не всем.

Если же тыльная панель Xiaomi Mi Mix 3 будет выглядеть именно так, то производители чехлов на него озолотятся. Что касается передней части корпуса, то о ней известно лишь то, что экран займет почти всю ее площадь, оставив место лишь под голосовой динамик и, вероятно, фронтальную камеру. По начинке третий Mi Mix не будет отличаться от пока не анонсированного флагмана Mi 7, то есть можно рассчитывать на 6 Гб RAM, Android 8, 128 Гб постоянной памяти и топовый процессор Qualcomm 845.