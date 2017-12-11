Десятки тысяч посылок из Китая скопились на таможне России и уже вряд ли дойдут до адресатов в этом или следующем году – их попросту не пропустят. Причина кроется в новых правилах отечественной таможни, введенных неожиданно как для россиян, так и для зарубежных интернет-магазинов.

Суть новых правил в следующем: продавец должен провести регистрацию каждого отправления и указать не только ссылку на товар, но еще и ИНН адресата, то есть нам с вами придется выложить в сеть еще одну частичку персональных данных на всеобщее обозрение. По словам представителей таможни, это новый способ борьбы с покупкой на подставных лиц с целью обхода уплаты пошлины. По факту, никто не был готов к такому нововведению – ни покупатели, ни продавцы.

Первые теперь точно не дождутся своих посылок, во многих из которых подарки к новому году себе и близким, а вторые понесут убытки ввиду того, что покупатели затребуют возврат денежных средств. Федеральная таможенная служба, разумеется, отказалась хоть как-то комментировать сложившуюся ситуацию, хотя вполне очевидно, что в случившемся коллапсе виновата только она одна. Как скоро проблема решится и решится ли вообще – пока неизвестно. Словом, вспоминая вольный перевод известной фразы из «Матрицы», ФТС has you.