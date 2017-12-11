На первый квартал 2018 года назначен анонс Xiaomi Mi 7 – нового китайского флагмана от всеми любимого бренда, который по своим возможностям ничуть не будет уступать грядущим Samsung S9 и S9+. Чтобы составить дополнительную конкуренцию аппаратам из Кореи, Xiaomi решила выпустить свой Mi 7 с двумя разными экранами.

Различаться версии Xiaomi Mi 7 будут не типом матрицы и не поддерживаемым разрешением, а только размерами самого экрана – одна модель будет поменьше, а вторая, вероятнее всего, Mi 7 Plus, окажется побольше. По слухам, выбор диагоналей пал на 5,65 и 6 дюймов при наличии соотношения сторон 18:9 и разрешении Full HD+ или, если повезет. Quad HD+.

Cтоимость Xiaomi Mi 7 стартует от $410 за минимальную конфигурацию, в которой уже будут 6 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM и процессор Qualcomm 845, самый новый на сегодняшний день, плюс ранее были упомянуты двойная камера на 19+19 Мп сзади и фронталка на 16 Мп. Питаться Xiaomi Mi 7 и Mi 7 Plus будут от батарей на 3200 и 3500 мАч, что свидетельствует о минимальной толщине их корпусов, а в плане программной части здесь используется ОС Android 8 Oreo. Добавим, что новые флагманы от Samsung почти наверняка будут стоить как минимум вдвое дороже.