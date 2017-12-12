Мужчину, который обнаженным бегал в киевском метро и с кулаками бросался на полицейских, доставили в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.По данным полиции, инцидент произошел в вестибюле станции метро Позняки. При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивного.подробнее

Новость была оставлена 12 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.